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ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
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CSGO
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1
CCT 2026 Europe Series 4
1
FIFA World Cup
00:00 - 18.06
Bồ Đào Nha
vs
DR Congo
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
ROY
+2
NICK
BRADY
-
-
-
-
-
-
FIFA World Cup
03:00 - 18.06
Anh
vs
Croatia
1 - 0
2 - 1
0 - 0
1 - 0
2 - 1
0 - 0
ROY
+2
NICK
ASTRA
-
-
-
-
-
-
Giải trẻ Argentina
20:10 - 17.06
CA Ituzaingo (R)
vs
Argentino Merlo (R)
4 - 0
5 - 0
4 - 0
5 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
20:30 - 17.06
Neman Grodno
vs
Yenisey Krasnoyarsk
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Ngoại Hạng Kazakhstan
21:00 - 17.06
FC Kairat
vs
Kyzylzhar
0 - 1
1 - 0
0 - 1
0 - 1
1 - 0
0 - 1
LOGAN
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Georgia
21:00 - 17.06
FC Kolkheti Poti
vs
FC Gori
2 - 1
2 - 1
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Iceland
21:00 - 17.06
IR Reykjavik
vs
Gr. Seltjarnarnes
2 - 1
1 - 3
3 - 1
2 - 1
1 - 3
3 - 1
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Iceland
21:00 - 17.06
Grindavik
vs
Fylkir
0 - 4
1 - 1
5 - 2
0 - 4
1 - 1
5 - 2
-
-
-
-
-
-
Kyrgyzstan Cup
21:30 - 17.06
FK Alga Bishkek
vs
Alay
0 - 0
1 - 1
1 - 2
0 - 0
1 - 1
1 - 2
-
-
-
-
-
-
VĐQG Phần Lan
22:00 - 17.06
Ilves Tampere
vs
Jaro
4 - 2
0 - 1
2 - 1
4 - 2
0 - 1
2 - 1
FILIP
-
-
-
-
-
-
VĐQG Phần Lan
22:00 - 17.06
TPS Turku
vs
KuPs
3 - 2
3 - 1
2 - 1
3 - 2
3 - 1
2 - 1
OLER
-
-
-
-
-
-
VĐQG Latvia
22:00 - 17.06
Tukums-2000
vs
FK Auda Riga
2 - 1
0 - 1
1 - 0
2 - 1
0 - 1
1 - 0
JEAN
-
-
-
-
-
-
VĐQG Georgia
22:00 - 17.06
FC Saburtalo
vs
FC Metalurgi Rustavi
2 - 1
0 - 3
2 - 2
2 - 1
0 - 3
2 - 2
-
-
-
-
-
-
VĐQG Latvia
22:00 - 17.06
Jelgava
vs
Ogre United
0 - 1
0 - 1
-
-
-
-
-
-
VĐQG Phần Lan
22:00 - 17.06
HJK Helsinki
vs
Inter Turku
1 - 1
1 - 3
1 - 1
1 - 1
1 - 3
1 - 1
BEE
-
-
-
-
-
-
Belarusian Cup
22:00 - 17.06
Energetik Minsk
vs
Maxline Vitebsk
1 - 0
2 - 5
1 - 0
2 - 5
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Iceland
22:00 - 17.06
Vestri
vs
KFR Aegir
1 - 2
1 - 2
0 - 5
1 - 2
1 - 2
0 - 5
-
-
-
-
-
-
VĐQG Marốc
22:00 - 17.06
KACM Marrakech
vs
IR Tanger
0 - 0
3 - 1
3 - 1
0 - 0
3 - 1
3 - 1
-
-
-
-
-
-
VĐQG Marốc
22:00 - 17.06
Union Touarga
vs
CODM Meknes
1 - 1
0 - 1
0 - 0
1 - 1
0 - 1
0 - 0
-
-
-
-
-
-
VĐQG Marốc
22:00 - 17.06
Maghreb Fez
vs
Difaa El Jadida
0 - 0
1 - 1
1 - 0
0 - 0
1 - 1
1 - 0
-
-
-
-
-
-
Xem thêm lịch trực tiếp
Basketbol Super Ligi
00:00 - 18.06
Besiktas GAIN
vs
Fenerbahçe Istanbul
-
-
-
-
-
-
Ligue Nationale de Basket Pro A
01:30 - 18.06
Paris
vs
Monaco
STEP
-
-
-
-
-
-
Basketball Bundesliga
01:30 - 18.06
Alba Berlin
vs
Bayern Munchen
-
-
-
-
-
-
Club Friendship
02:15 - 18.06
Bồ Đào Nha U20
vs
Thụy Điển U20
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:00 - 18.06
Nữ Connecticut Sun
vs
Nữ Mystics
STEP
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
07:00 - 18.06
Nữ Chicago Sky
vs
Nữ NY Liberty
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
07:00 - 18.06
Quimsa
vs
Gimnasia Comodoro
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 18.06
Nữ Phoenix Mercury
vs
Nữ Las Vegas Aces
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 18.06
Nữ Portland Fire
vs
Nữ Seattle Storm
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 18.06
Nữ Golden State
vs
Nữ Dallas Wings
ALAN
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 18.06
Southland Sharks
vs
Taranaki Mountainairs
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 18.06
San Juan Knights
vs
Pasig City
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 18.06
Marikina Shoemasters
vs
Quezon Huskers
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 18.06
Batangas Rum Masters
vs
Sarangani
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 18.06
Hồ Chí Minh Wings
vs
Nha Trang Dolphins
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
01:00 - 19.06
Valencia
vs
Barcelona
STEP
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:30 - 19.06
Nữ Indiana Fever
vs
Nữ Atlanta Dream
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 19.06
Capitanes de Arecibo
vs
Baamon cattle Herder
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 19.06
Aguada Santeros
vs
Gigantes Carolina
ALAN
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:30 - 19.06
Canterbury Rams
vs
Whai
-
-
-
-
-
-
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ATP Halle, Germany Men Singles
20:15 - 17.06
Hubert Hurkacz
vs
Daniel Altmaier
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
Daniel Altmaier
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
ATP London, Great Britain Men Singles
20:25 - 17.06
Adrian Mannarino
vs
Arthur Fery
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Adrian Mannarino
-
-
-
-
-
Arthur Fery
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berlin, Germany Women Singles
20:35 - 17.06
Paula Badosa
vs
Coco Gauff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Paula Badosa
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Halle, Germany Men Singles
20:40 - 17.06
Learner Tien
vs
Felix Auger Aliassime
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Learner Tien
-
-
-
-
-
Felix Auger Aliassime
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Dublin, Ireland Men Singles
20:40 - 17.06
Titouan Droguet
vs
Jerome Kym
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Titouan Droguet
-
-
-
-
-
Jerome Kym
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
20:50 - 17.06
Katie Volynets
vs
Jessica Bouzas Maneiro
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katie Volynets
-
-
-
-
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP London, Great Britain Men Singles
21:00 - 17.06
Jenson Brooksby
vs
Francisco Cerundolo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jenson Brooksby
-
-
-
-
-
Francisco Cerundolo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
21:35 - 17.06
Daniel Elahi Galan
vs
Luca van Assche
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Elahi Galan
-
-
-
-
-
Luca van Assche
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
22:00 - 17.06
Dayana Yastremska
vs
Tatjana Maria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dayana Yastremska
-
-
-
-
-
Tatjana Maria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Royan, France Men Singles
22:00 - 17.06
Gerard Campana Lee
vs
Thomas Faurel
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gerard Campana Lee
-
-
-
-
-
Thomas Faurel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berlin, Germany Women Singles
22:30 - 17.06
Aryna Sabalenka
vs
Ekaterina Alexandrova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WTA 125K Brescia, Italy Women Singles
23:00 - 17.06
Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah
vs
Mia Ristic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah
-
-
-
-
-
Mia Ristic
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
23:10 - 17.06
Talia Gibson
vs
Zheng Qinwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Asuncion 2, Paraguay Men Singles
00:10 - 18.06
Nicolás Kicker
vs
Connor Huertas Del Pino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolás Kicker
-
-
-
-
-
Connor Huertas Del Pino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
01:00 - 18.06
Daniel Rincon
vs
Stefano Napolitano
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Rincon
-
-
-
-
-
Stefano Napolitano
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Asuncion 2, Paraguay Men Singles
02:00 - 18.06
Joaquin Aguilar Cardozo
vs
Gonzalo Villanueva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joaquin Aguilar Cardozo
-
-
-
-
-
Gonzalo Villanueva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Xem thêm lịch trực tiếp
Nations League Women
20:30 - 17.06
Nữ Thái Lan
vs
Nữ Ukraine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
23:30 - 17.06
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Nữ Bỉ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
15:00 - 18.06
Nữ CH Séc
vs
Nữ USA
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
Nữ USA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
17:00 - 18.06
Nữ Ukraine
vs
Nữ Ba Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
19:00 - 18.06
Nữ Serbia
vs
Nữ Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nữ Italy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:00 - 18.06
Nữ Bỉ
vs
Nữ Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:30 - 18.06
Nữ Thái Lan
vs
Nữ Bulgaria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
23:30 - 18.06
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Nữ Pháp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
15:00 - 19.06
Nữ CH Dominican
vs
Nữ Serbia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Dominican
-
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Nữ Serbia
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-
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Nations League Women
17:00 - 19.06
Nữ Ukraine
vs
Nữ Hà Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
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Nữ Hà Lan
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-
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European League
19:00 - 19.06
Tây Ban Nha
vs
Georgia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha
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Georgia
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-
-
-
Nations League Women
20:00 - 19.06
Nữ Pháp
vs
Nữ Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
-
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-
-
-
Nữ Trung Quốc
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-
-
-
Nations League Women
20:30 - 19.06
Nữ Bulgaria
vs
Nữ Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria
-
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-
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-
Nữ Canada
-
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-
-
-
European League
21:00 - 19.06
Hungary
vs
Azerbaijan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hungary
-
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Azerbaijan
-
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-
-
-
-
-
-
European League Women
22:00 - 19.06
Nữ Bosnia & Herzegovina
vs
Nữ Georgia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bosnia & Herzegovina
-
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-
Nữ Georgia
-
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-
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-
-
-
European League Women
23:00 - 19.06
Nữ Bồ Đào Nha
vs
Nữ Lithuania
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bồ Đào Nha
-
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Nữ Lithuania
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-
-
-
-
Nations League Women
23:30 - 19.06
Nữ Bỉ
vs
Nữ Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
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Nữ Đức
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-
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-
-
European League
00:00 - 20.06
Slovakia
vs
Iceland
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Slovakia
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Iceland
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European League
00:30 - 20.06
Áo
vs
Luxembourg
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Áo
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Luxembourg
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European League
01:00 - 20.06
Bắc Macedonia
vs
Kosovo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bắc Macedonia
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Kosovo
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csgo
CCT 2026 Europe Series 4
00:00 - 18.06
KOLESIE
vs
illwill
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
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